В Волгограде из-за столкновения двух легковушек погибла женщина-пешеход

Авария случилась на Лазоревой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшное ДТП произошло 10 сентября, в пятницу, в Красноармейском районе Волгограда. 65-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда рядом столкнулись "ВАЗ-2015" и "Фольксваген". По информации ГУ МВД по Волгоградской области, одну из машин отбросило на «зебру». По чудовищной случайности, автомобиль убил женщину, которая в этот момент вышла на переход. В обстоятельствах аварии сейчас разбирается ГИБДД.

По предварительным данным, аварию устроил 18-летний водитель «пятнадцатой». Молодой человек ехал по улице Лазоревой. Напротив дома №177 он протаранил автомобиль Фольксваген Джетта. После чего «ВАЗ» закрутило, мужчина потерял управление. Неуправляемая лекговушка вылетела на переход.

Очевидцы вызвали скорую, но она уже не помогла. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина скончалась до приезда реанимобиля.