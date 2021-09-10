Полиция разыскивает полного волжанина за кражу в магазине

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В полицию города Волжский обратился местный житель. В заявлении он указал, что забытый им на прилавке магазина кошелек с семью тысячами рублей похитил неизвестный мужчина. Кража попала на камеру видеонаблюдения. Похититель дождался момента, когда за ним никто не наблюдает, взял кошелек и ушел. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Похитителю на вид 40-45 лет, у него славянская внешность, полное телосложение, русые короткие волосы с залысинами. На лице у мужчины щетина. В момент кражи он был одет в синюю футболку, черное спортивное трико, темную обувь. Он мог передвигаться на автомобиле «Renault Logan».

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о личности подозреваемого, сообщить по телефонам (88443) 41-56-56, (88443) 33-00-44 или 02.