Еще одну новую дорогу достраивают в волгоградской «Долине»

У жителей «Долины» будет удобный выезд на Вторую продольную. Фото: мэрия

Скоро у жителей нового микрорайона «Долина» в Советском районе Волгограда появится еще одна новая дорога, которая сделает жизнь здесь более комфортной и повысит транспортную доступность. Как сообщили в мэрии, МУП «ДСЭР Советского района» завершает строительство двухполосной автодороги протяженностью более 400 метров на улице №10. Это один из новых объектов нацпроекта «Жилье и городская среда».

Новая дорога соединила улицу Родниковую и еще одну строящуюся дорогу – на улице Добрушина. Построили ее на перспективу – застройка микрорайона продолжается. У нынешних и будущих жителей «Долины» будет удобный выезд на Вторую продольную. В основание дороги уложили более 32 тысяч тонн песка и щебня. Между слоями уложили геосетку и геотекстиль, что позволит предотвратить разрушение проезжей части в будущем. Эту технологию сейчас применяют при строительстве всех новых дорог. А все коммуникации в зоне строительства спрятали в защитные бетонные футляры, которые позволят и трубы защитить, и обеспечить доступ в случае ремонта.

Кроме основного проезда на улице №10 сделали два дублирующих проезда и оборудовали парковки. Пешеходам – просторные тротуары из брусчатки, велосипедистам – отдельную велодорожку. Освещать их будут полсотни фонарей. Не забыли и о слабовидящих волгоградцах.

- В ближайшее время специалисты оборудуют «островки» тактильной плитки. Завершающим этапом строительства станет высадка более трех десятков деревьев и газонной травы, - рассказали в администрации города.

За тем, чтобы все эти новые объекты волгоградцев только радовали, будут следить специалисты муниципалитета. Все стадии работ проходят проверку МУ «Комдорстрой», качество строительных материалов и дорожного покрытия проверяют в лаборатории. Все на гарантии.