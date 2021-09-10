На аэродроме Бекетовка в Волгограде разгребают стихийную свалку

Фото: пресс-служба мэрии.

В разных районах Волгограда продолжают ликвидировать стихийные свалки. 10 сентября подрядчик начал разгребать горы мусора на аэродроме Бекетовка в Кировском. Самые опасные отходы на захламленной территории – автомобильные покрышки. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, их вывозят в Волжский на регенератно-шиноремонтный завод для вторичного использования.

Почти разобрали свалки в Краснорамейском районе. Из семи мест скопления мусора расчистили шесть, остался один объект. Всего же в этом году коммунальщики ликвидировали почти 300 тысяч кубометров отходов.

- Большая часть несанкционированных свалок на территории районов образуется, когда недобросовестные горожане начинают свозить бытовые и строительные отходы, в том числе на земельные участки, ранее уже зачищенные от захламления. Муниципалитет регулярно проводит мероприятия по ликвидации свалок ТБО в разных районах областного центра, - подчеркнули в администрации.