В Волгоградской области коронавирус убил 44-летнюю женщину

За последние сутки жертвами ковида стали 14 волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За десять дней осени в Волгоградской области жертвами коронавируса стали 153 пациента. 10 сентября в регионе зафиксировали 14 смертей от COVID-19. Погибают волгоградцы разного возраста. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, от ковида погибла 44-летняя жительница Ленинского района. С двусторонней пневмонией и коронавирусом она была госпитализирована в 16-ю больницу. Но спасти пациентку, у которой были проблемы с сердцем, медикам не удалось.

Скончались от ковида два долгожителя региона. 98-летний мужчина из областного центра оказался на больничной койке инфекционного госпиталя при городской клинической больнице №1. Вирус оказался сильнее. В Камышине COVID-19 подхватила 90-летняя женщина, которую положили в 1-ю больницу города.

Также за последние сутки жертвами коронавируса стали шесть женщин и пятеро мужчин в возрасте от 65-ти до 82-х лет. Они проживали в Волгограде, Михайловке, Суровикинском, Котельниковском, Киквидзенском и Еланском районах.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - отметили в оперативном штабе.