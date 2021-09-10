Батутный центр, в котором ребенок сломал ногу, закрыли в Волгограде

Батутный центр, где ребенок получил тяжелую травму ноги, закрыли в Волгограде. Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Сложным переломом обернулся день рождения в батутном центре для юной жительницы Волгограда. 11-летняя девочка была на празднике подруги в детском игровом центре Тракторозаводского района. Персонал развлекательного учреждения не провел инструктаж у детей и толком не следил за ними. Из-за чего девочка получила сложный перелом ноги. На владельцев батутного центра завели уголовное дело и закрыли клуб.

Как рассказали в Следственном комитете по Волгоградской области, детский праздник проходил в игровом центре на Набережной Волжской Флотилии в Тракторозаводском районе. Ребятам не объяснили правила поведения на батутах, не рассказали о технике безопасности. Также ведомство установило, что за детьми не было надлежащего контроля. Из-за этого 11-летняя гостья детского праздника, получила травму на батутах – закрытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой голени со смещением костных отломков и кровоизлиянием в сустав. От такой тяжелейшей травмы девочка восстанавливалась более полугода, сейчас ей нужна реабилитация. Травмы, которые ребенок получил в батутном центре Тракторозаводского района Волгограда, квалифицируются как «тяжкий вред здоровью».

Детский игровой центр на Набережной Волжской флотилии в Волгограде закрыли на время выяснения всех обстоятельств произошедшего. Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью. Виновным может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей.