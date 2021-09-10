Подросток на «пятерке» снес забор школы в Волгограде

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 9 сентября в полицию поступило сообщение, что автомобиль «ВАЗ-2105» влетел в забор 12-й гимназии в Краснооктябрьском районе Волгограда. При этом водитель с места происшествия сбежал. Инспекторы ДПС установили личность владельца отечественной легковушки. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, им оказался 16-летний подросток. Полицейские задержали юношу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Подросток рассказал, что во время движение у него прокололось колесо, он не справился с управлением и влетел в забор. Испугавшись, молодой волгоградец сбежал с места. Юный водитель еще не достиг совершеннолетия, поэтому он не может управлять машиной. И все равно он будет оштрафован по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.