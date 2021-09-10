Стало известно, кого выбрали председателем Общественной палаты Волгоградской области

Фото: Общественная палата Волгоградской области.

Сегодня, 10 сентября, на первом заседании нового состава Общественной палаты Волгоградской области выбрали председателя. Им вновь стала Татьяна Гензе. Заместителями председателя стали Почётный строитель РФ Лев Алфёров и заслуженный юрист РФ Светлана Казачёнок. Из 30 членов 7 созыва практически половина – новенькие, а именно 13 волгоградцев впервые вошли в состав ОП.

Определились, кто будет возглавлять комиссии. С этот список вошли 11 членов ОП: директор ВМК Галина Генералова, ректор ВГСПУ Александр Коротков, директор музея имени Машкова Варвара Озерина, гендиректор Волжского абразивного завода Сергей Костров, гендиректор «Птицефабрика «Волжская» Владимир Струк, председатель общественного совета при комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Сергей Скачков, войсковой старшина Юрий Слущев, президент медиагруппы «Премия» Вячеслав Черепахин, директор «Волгоградского областного геронтологического центра» Андрей Харьков, директор «Волгоградского учебно-курсового комбината» Надежда Каминская, президент Нотариальной палаты Волгоградской области Наталья Гончарова.