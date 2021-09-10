Водителя «Газели» заблокировало в кабине после мощного столкновения с фурой в Волгограде

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Ранним утром 10 сентября на Третьей продольной магистрали в Волгограде произошло серьезное ДТП. В 6.00 со стороны улицы Нежданова по направлению в Дзержинский район 40-летний водитель за рулем «Газели» не справился с управлением и влетел в стоящий большегруз «Scania». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. За рулем фуры был 59-летний мужчина.

Пострадали два человека, которые находились в «Газели». Это воитель и 19-летняя пассажирка. Мужчина, который управлял машиной, оказался заблокированным в кабине грудой металла. Ему помогали выбраться спасатели и другие автомобилисты, которые не могли проехать мимо происшествия.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в региональном Главке МВД.