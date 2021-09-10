Партия «Новые люди» готовит более тысячи наблюдателей в Волгоградской области на предстоящих выборах 19 сентября

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Неделя остается до выборов в депутаты Государственной думы, которые в Волгоградской области пройдут по четырем округам. В этом году голосование продлится три дня: с 17 по 19 сентября. Партия «Новые люди» ведет активную работу по обучению и подготовке наблюдателей. Их задача — обеспечить честные и прозрачные выборы и исключить возможные искажения в дни голосования. По опыту прошлогодних выборов в других регионах, представители Новых людей не исключают таких попыток в Волгоградской области.

Партийцы обратили внимание на статистику, по которой в ряде регионов весомая часть голосов была отдана избирателями не на участках, а в ходе выездного и досрочного голосования, контролировать которое сложнее. Так, в прошлом году в Томске не на избирательных участках получено около 32% голосов, в Рязанской 61%, в Костромской области 44% проголосовавших опустили бюллетени в переносные ящики.

В этом году Новые люди также будут добиваться проведения честных и открытых выборов. Важным этапом их подготовки стал Всероссийский форум наблюдателей. Он организован Новыми людьми для обмена опытом прошлого года и подготовки к дням голосования-2021. В мероприятии приняли участие более 200 сторонников партии из более чем половины регионов страны. По видео-связи они в реальном времени видели ход голосования, которое воссоздали в интерьере типичного избирательного участка. В рамках тренинга будущие наблюдатели отмечали нарушения и учились их правильно фиксировать.

Волгоградские сторонники партии «Новые люди» считают, что обучение перед выборами необходимо даже наблюдателям с опытом работы. Избирательное законодательство регулярно меняется, а каждый наблюдатель должен понимать свои права и обязанности.

- Мы идем на выборы с намерением обеспечить их прозрачность и справедливость. Мы готовим своих наблюдателей, чтобы они могли защитить наши результаты. Не верьте тем, кто говорит, что результат этих выборов уже решен — это не так, и мы поборемся за честность, - заявила заместитель руководителя регионального отделения партии «Новые люди» и кандидат в Госдуму Анастасия Васильева. – Призываем всех прийти на выборы 19 сентября и проголосовать. Пора заменить «старых» депутатов. Пришло время честных, неравнодушных, профессиональных Новых людей.