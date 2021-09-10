В Волгограде волонтеры «Дино» спасли одичавшего в квартире пса, который напал на хозяйку

Фото: волонтеры.

Перед волонтерами волгоградского приюта «Дино» непростая задача: социализировать спасенного из квартиры пса, который практически всю жизнь провел взаперти и как итог напал на собственную хозяйку. Как рассказали «КП-Волгоград» зоозащитники, несколько лет назад пенсионерка по доброте душевной подобрала щенка с улицы, но в силу возраста не могла с ним гулять. Пес вообще не выходил на улицу и ни с кем не контактировал. В начале сентября случился неприятный инцидент: одичавший от такой жизни питомец проявил агрессию и покусал владелицу. Волонтерам пришлось вызволять животное из квартиры.

- Очередная жертва неумения обращаться с собаками. Ни разу не выходил на улицу, все его пугает, со всеми готов драться... Защищается, ему очень страшно. Будем исправлять, - обещают волонтеры «Дино».

Пса привезли в приют, с ним работает профессиональный кинолог. Зоозащитники подчеркивают, что подобрать животное – это лишь полдела. С любым питомцем необходимо работать, воспитывать и лечить его. А этого пса, если получится реабилитировать, отдадут только в ответственные руки.