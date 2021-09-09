Волгоградские спасатели на катере помогли госпитализировать пенсионерку с ковидом с острова

Спасателям пришлось надеть средства защиты, чтобы не заразиться коронавирусом. Фото: облздрав.

От коронавируса не спрячешься даже на отрезанном от земли острове. Сегодня, 9 сентября пришлось развернуть целую спасательную операцию, чтобы женщину с коронавирусом доставить в больницу с Сарпинского. На острове из врачей – только фельдшер здравпункта. Она и выписала направление на госпитализацию обратившейся за помощью местной жительнице. Чтобы доставить пациентку в больницу, пришлось задействовать не только карету скорой помощи, но и спасательный катер.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, эвакуировать пожилую пациентку помогли сотрудники Службы спасения Волгограда. Чтобы спасатели сами не заразились коронавирусом, им выдали специальные противочумные костюмы. Жительница Сарпинского уже находится в ковидном госпитале 1-й областной инфекционной больницы, ее передали в руки врачей.

В облздраве отмечают, что сегодняшняя история не исключение. За 9 дней сентября с Сарпинского людей эвакуировали уже 11 раз. Еще здоровых жителей острова медики настоятельно просят вакцинироваться от ковида. Тем более, для этого не нужен ни катер, ни другое судно. Прививку от COVID-19 делают даже на острове.