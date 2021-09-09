Отключат электричество 10 сентября в трех районах Волгограда

Энергетики продолжают плановые работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде энергетики продолжают плановые ремонты и работы на электросетях, так что в пятницу, 10 сентября 2021 года тысячи жителей областного центра вновь останутся без электричества почти на весь световой день. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг», в списке на отключение в этот раз отдельные улицы трех районов Волгограда. Среди коммунальных страдальцев окажутся жители 17 улиц Центрального, Красноармейского и Кировского.

В центре Волгограда отключат свет 10 сентября 2021 на улице Невской в домах № 14-18, 18а и 18б. Электричества не будет с 11 до 17 часов. В Кировском районе в эту пятницу с 9 до 17 часов обесточат дома по адресам: улица Абганеровская, дома №31-43 и 32-48, переулок Ольховский, №11, 10-26, переулок Гороховский, дома №3-17 и 4-12, улица Апанасенко, №29-45 и 20-46, улица Пальмовая, №11-15, переулок Волжский, №4а-6, 1-7 и 10, а также в поселке Веселая Балка дома №4-10 и 7, 9.

В Красноармейском районе Волгограда 10 сентября отключат свет в домах на следующих улицах: Гремячинская, №11, 17-37, Зерноградская, 8-12, 19-35, Краснозвездная, №15-35 и 16-34, Перескопская, №12-14, Полевая, №17-35 и 20-34, Саушинская, №7 и 11, Светлоярская, №21-35 и 22-38. Электричества по этим адресам не будет с 10 до 17 часов. И с 9.00 до 13.00 обесточат дома на улице Пролетарской, №11-15 и 19, 21.