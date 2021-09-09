Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2021 17:55

Можно гулять и без куртки: какая погода будет в Волгограде 10 сентября

Волгоградцев порадует солнце и отсутствие дождей
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В пятницу дождей не будет

В пятницу дождей не будет

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После резкого похолодания в Волгоградскую область вернулось тепло. Конечно, жаркой погоды как летом уже ждать не стоит, но днем в пятницу на улице будет согревать солнце. В Волгограде и области 10 сентября без существенных осадков. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, ветер подует с запада, по области возможны порывы до 12-16 м/с, в Волгограде - 6-11 м/с.

В районах региона ближайшей ночью температура воздуха ожидается +10...+15°, местами до +5º, завтра днем +22...+27°. В Волгограде в ночь с четверга на пятницу +12...+14°, в дневные часы прогреет до +24...+26°.