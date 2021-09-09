Под Волгоградом пассажир устроил дебош в автобусе и напал на полицейских

45-летнего буйного мужчину задержали в Волгоградской области за нападение на полицейских. Как оказалось, подозреваемого разыскивали правоохранители Татарстана. Сотрудники СУ СКР по региону возбудили в отношении арестованного уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти»

Нападение на стража порядка произошло 7 сентября. Мужчина ехал в рейсовом автобусе из Дагестана в Москву. По пути пил и стал ругаться с пассажирами. Водитель высадил дебошира, после чего тот выбежал на проезжую часть и стал провоцировать аварийные ситуации. А когда подоспели инспекторы ДПС, достал нож.

- Будучи недовольным законными требованиями сотрудников полиции, дебошир достал из кармана нож и стал замахиваться им на представителей власти, - рассказали «КП-Волгоград» в следкоме.

Мужчине избирают меру пресечения. Проводится расследование.