Астраханца, избившего в Волгограде темнокожего диджея, отправили в СИЗО

Суд отправил парня в СИЗО на 2 месяца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Центральный районный суд определил меру пресечения для 25-летнего астраханца, который подозревается в избиении в Волгограде в баре «Gatsby» темнокожего музыканта. Подозреваемый будет находиться под стражей до 8 ноября. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 сентября в Центральном районе Волгограда. DJ Gee выступал в баре «Gatsby». К музыканту подошел неизвестный, который попросил поставить определенную песню. Диджей ответил отказом, что привело к драке. В итоге на DJ Gee, который несколько лет назад переехал из Мозамбика, набросился гость заведения и его друзья, которые избили музыканта. Они нанесли DJ Gee несколько ударов по голове колбой для кальяна. Диджея был госпитализирован с травмами головы и сотрясением мозга. Полицейские задержали нападавшего в Астрахани 8 сентября, им оказался 25-летний безработный местный житель.

Адвокат DJ Gee рассказал, что нападавших было около шести человек, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы.