Гражданина США, ранившего волгоградского полицейского, отправили в психбольницу

Решение еще не вступило в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 9 сентября, Волгоградский областной суд вынес приговор гражданину США, которого обвинили в нападении на полицейского. Иностранца признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Само преступление произошло 27 ноября 2019 года. Сотрудник правоохранительных органов пришел к Давиду Берхдольту задать несколько вопросов, касающихся хищения имущества ООО «Агрохолдинг Дубовский». Тот явно не обрадовался гостю в погонах, даже посчитал, что страж порядка допрашивает его незаконно.

- Берхдольт, будучи недовольным законными действиями сотрудника полиции, взял в руки нож и нанёс им несколько ударов в область лица и грудной клетки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе судов.

Иностранца отправили на психиатрическую экспертизу. Как выяснилось, он действительно был в невменяемом состоянии.

- Суд освободил Берхдольта от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа, - добавили в суде.