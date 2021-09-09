Житель Самары ответит за смерть супруги в ДТП под Волгоградом

Фото: прокуратура Волгоградской области.

За смертельную аварию, которая произошла еще в декабре 2019 года на 618 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград», ответит 59-летний житель Самары. Водителя «Лэнд Крузера» обвиняют в гибели 54-летней супруги и ранении 41-летнего пассажира «Газели». Напомним, ночью мужчина вместе с женой и маленькой дочкой ехали в сторону города-героя. Виновник ДТП ехал под 180 километров в час и врезался в едущий впереди транспорт.

- В результате от полученных травм 54-летняя супруга обвиняемого скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия, 41-летнему пассажиру «ГАЗ» причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим, что уголовное дело расследовали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Прокуратура утвердила обвинение, дело передали в суд Дубовского района. Водителю грозит до 5 лет.