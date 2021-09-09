В Волгограде судят начальника взорвавшейся АГЗС

В Волгограде начался суд над начальником взорвавшейся газовой заправки. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Сегодня в Волгограде начался процесс над виновными в происшествии на газовой заправке. Начальника станции №36 и наполнителя газовых баллонов обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Из-за взрыва на АЗС в Тракторозаводском районе, который произошел 10 августа 2020 года, погиб водитель пожарной машины, прибывшей на место ЧП.

Пожар и взрыв на заправке №36 в Волгограде произошел 10 августа прошлого года. По версии следствия, при проведении газоопасных работ на станции в Тракторозаводском районе произошёл выброс сжиженного углеводородного газа в атмосферу, затем газовоздушная смесь СУГ воспламенилась и взорвалась вся автоцистерна с веществом. Перед судом предстали начальник автогазозаправочной станции ООО «Газэнергосеть Поволжье» Егор Васильев и наполнитель баллонов Алексей Власов. Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов, взрыв на АГЗС произошел из-за того, что обвиняемые нарушили технологический процесс и дисциплину на производстве.

Из-за взрыва в Тракторозаводском районе водитель пожарной машины, прибывшей на место ЧП, получил множественные ожоги и через неделю скончался в больнице. А проходившая мимо заправки женщина получила ожоги 1-2-3 степеней тяжести, что является тяжким вредом здоровью. Кроме того, взрыва уничтожил несколько машин – грузовой тягач (ущерб в 716 тысяч рублей) и полуприцеп-цистерну (ущерб на сумму 1 429 800 рублей). Также возле заправки №36 уничтожены зеленые насаждения на земле, принадлежащей мэрии Волгограда. За эти преступления подсудимым может грозить до 5 лет лишения свободы. За эти преступления подсудимым может грозить до 5 лет лишения свободы.

Следующее судебное заседание над виновными во взрыве на газовой заправке в Тракторозаводском районе назначено на 20 сентября.