В Волгограде многодетную мать незаконно лишили пособия на детей

37-летняя мать троих маленьких детей из Волгограда была вынуждена обратиться в прокуратуру, чтобы получить законные пособия на несовершеннолетних. Лишь через суд женщина смогла добиться справедливости. Изначально волгоградке, воспитывающей в том числе ребенка-инвалида, отказали в пособиях на малышей от 3 до 7 лет из-за превышения среднедушевого дохода семьи. Но по факту соцзащита ошиблась, включив в общую сумму выплаты по уходу за малышом с ограниченными возможностями.

- Как показала надзорная проверка, органом соцзащиты при расчете доходов семьи необоснованно включена ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Центральный районный суд, который рассматривал дело, поддержать женщину и обязал соцзащиту выплатить деньги в том числе за период отказа в пособиях. Прокуратура взяла исполнение решения на личный контроль.