Двухэтажку в Советском районе Волгограда признали аварийной

Двухэтажку построили в 1953 году. Фото: ГЖИ

В Волгограде признали аварийной еще одну двухэтажку послевоенной постройки. На этот раз в списке на расселение оказались жители дома №4 на улице Краснопресненской в Советском районе. Как сообщили «КП-Волгоград» в Госжилнадзоре, межведомственная комиссия признала дом аварийным и подлежащим сносу.

Как пояснили в инспекции, дом на Краснопресненской в рамках региональной программы капитального ремонта обследовали специалисты. Инженерные изыскания показали, что стены и фундамент дома пронизывает множество трещин, конструктивные элементы повреждены. Жить в таком доме опасно.

- Это создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в нем граждан, - пояснили в ведомстве.

На сегодня в Волгоградской области очереди на расселение стоят жители более шестисот аварийных и подлежащих сносу домов.