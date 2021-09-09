В Волгограде пассажирка трамвая получила травмы

Накануне, 8 сентября, 64-летняя пенсионерка попала в больницу с травмами, которые получила при падении в салоне трамвая в центре Волгограда. Сам инцидент случился в обеденное время, когда общественный транспорт ехал по проспекту Ленина со стороны площади Возрождения в сторону улицы Крылова.

- 39-летняя водитель, управляя трамваем, напротив дома № 78 по пр. Ленина начала резкое движение, в результате чего произошло падение в салоне трамвая 64-летней пассажирки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Женщине вызвали «скорую», ее госпитализировали в медучреждение. Отметим, что за минувшие сутки на трассах Волгоградской области поймали 12 нетрезвых водителей и 778 нарушителей ПДД.