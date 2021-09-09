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Общество9 сентября 2021 9:52

На проспекте Столетова в Волгограде близится к концу ремонт дороги

На проезжей части началась укладка финишного слоя асфальта
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Подрядчик начал укладку финишного слоя асфальта

Подрядчик начал укладку финишного слоя асфальта

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноармейском районе Волгограда подрядчик начал укладку финишного слоя асфальта на проспекте Столетова. Муниципальное предприятие «ДСЭР Советского района» проводит ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, ранее на объекте заменили бордюр и укрепили грунтово-щебеночное основание, за долгие годы эксплуатации на проезжей части просел асфальт.

Также на проспекте Столетова восстановили люки канализации и уложили первый слой асфальта. Качество проводимых работ проверяли независимые эксперты и сотрудники специализированной лаборатории МУ «Комдорстрой».

- Подобные проверки, проводимые на каждом этапе реновации, позволяют обеспечить высокое качество готового покрытия. После получения положительного заключения рабочие подрядной организации приступили к следующему этапу обновления дороги, - отметили в мэрии.

На проспекте Столетова верхний слой асфальта сейчас укладывают на участке от улицы 40 лет ВЛКСМ до улицы Удмуртской.