Движение трамвая приостановят в Дзержинском районе Волгограда на одну ночь

Курсирование трамвая приостановят на одну ночь в Дзержинском районе Волгограда. С с 21-00 08 сентября до 05-00 09 сентября 2021г. общественный транспорт не будет ходить от остановки «Завод Ахтуба» до «36 школа».

Как рассказали в мэрии Волгограда, ограничение движения на улице Ангарской связано с масштабными работы по расширению транспортной магистрали от ул. Римского-Корсакова до автозаправочной станции. Транспорт не будет ходить для обеспечения безопасности на время земляных работ. Утром 9 сентября 2021 года трамваи в Дзержинском районе начнут курсировать в прежнем режиме.