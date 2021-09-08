Холодные ночи без осадков ожидают волгоградцев ближайшие три дня

Небольшое потепление пришло в Волгоградскую область. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Похолодание немного отступает в Волгоградской области, но пока это точно не бабье лето. 9, 10 и 11 сентября в регионе прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Все дни ветер юго-западный, западный ночью 5-10 м/с, а утром и днем порывы до 7-12 м/с.

Ночью 9 сентября в Волгоградской области ожидается +7-12°, местами температура опустится до +2º; днем +19...+24°. В Волгограде в дневные часы воздух прогреется до +21-23°.

10 сентября ночью будет немного теплее: +10-15 градусов, местами до +5º; днем по области прогнозируется +22-27°. В областной столице днём 24-26 тепла.

В субботу, 11 сентября, волгоградцам обещают такую же погоду, как и в пятницу. Только днем ветер с западного сменится на северо-восточный с порывами 6-11 м/с.