За сутки коронавирус убил 17 волгоградцев в возрасте от 57 до 93 лет

Статистика летальных случаев от коронавиурса в Волгоградской области увеличивается с каждым днем. Сегодня, 8 сентября, от ковида умерли еще 17 волгоградцев, всего же за период пандемии – 2416 пациентов. самой молодой стала женщина 57 лет, а самой пожилой – 93-летняя пенсионерка.

Среди умерших – 13 жителей Волгограда. Это мужчины6 1, 64, 68, 82, 83 лет. Женщина 57, 60, 67, 68, 78, 84, 85, 87, 88, 93 лет. Также 61-летний житель Волжского, 68-летний мужчина из Дубовского района, 57-летня женщина из Котельниковского.

- При появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью, а также здоровьем окружающих — обращайтесь за помощью к врачам, - напоминают волгоградцам в оперативном штабе.