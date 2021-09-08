Волгоградский губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб, спасая человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 8 сентября, в Норильске при трагических обстоятельствах погиб министр РФ по делам гражданкой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отправил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью генерала.

- Евгений Зиничев погиб при исполнении служебных обязанностей, спасая человека. Непоправимо рано ушел из жизни настоящий российский офицер, который преданно служил Отечеству, отдавая службе всего себя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе губернатора.

Напомним, все сучилось в Норильске во время масштабных учений в Арктической зоне. У края обрыва шла съемка учебного фильма МЧС. Оператор сорвался вниз, Зиничев просился его спасать, но получил серьезные травмы. Мужчин успели госпитализировать на вертолете, но оба скончались.