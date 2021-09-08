В Волгограде открылась новая метановая автозаправка

В Волгоградской области открылась 19-я АГНКС. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде появилась еще одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Новую АГНКС открыли в Дзержинском районе по госпрограмме «Развитие энергетики». Каждый день здесь смогут заправлять свои автомобили метаном до 500 автомобилей, для этого имеются три компрессорных установки и 8 заправочных постов. В регионе планомерно развивают газозаправочную инфраструктуру. Сейчас в Волгоградской области работает 19 АГНКС, к 2024 году метановых автозаправок должно стать 40.

- В регионе действует пятилетняя программа развития газомоторной инфраструктуры, предусматривающая расширение сети заправочных станций. Это позволит продолжить работу по переоборудованию транспорта для использования природного газа в качестве топлива, - подчеркивает председатель областного комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Наталья Стрельцова.

Напомним, природный газ метан считается наиболее безопасным и экологически чистым топливом. Во-первых, автомобили делают меньше вредных выбросов в атмосферу, во-вторых, газ на такие автозаправки поступает не в специальных цистернах, а по трубам, как и в квартиры и дома волгоградцев. Кроме того, газ экономичнее бензина. Плюс к этому государство компенсирует часть затрат при переводе автомобилей на метан их владельцам. Участникам программы переоборудования транспортных средств на компримированный газ субсидируют до 50% стоимости работ и оснащения.