Волгоградские кардиологи спасли жизнь двухлетней девочке с «зеркальным» сердцем

Кардиологи провели сложную операцию. Фото: АВО

Врачи Волгоградского кардиоцентра провели уникальную операцию двухлетней девочке с редкой патологией. У юной пациентки было «зеркальное» сердце - большая его часть расположена с правой стороны, а не с левой. Не на месте оказались и другие внутренние органы. Одновременно с этим у ребенка развивалось еще одно врожденное заболевание, где тоже требовалось вмешательство хирургов. Сложная операция прошла успешно. Через девять дней малышку выписали из кардиоцентра, теперь ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, «зеркальное» расположение сердца случай довольно редкий, такое встречается у одного из 15-20 тысяч человек. Сейчас подобные операции выполняют не только в ведущих федеральных медцентрах, но и в передовых клиниках Волгоградской области, где есть и опытные врачи, и необходимое современное оборудование.