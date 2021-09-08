В Волгоградской области дорожают макароны, молоко и огурцы

В Волгоградской области снова выросли цены в магазинах Фото: Андрей АБРАМОВ

Ценники на прилавках магазинов и рынков в Волгоградской области меняются еженедельно. Волгоградцы расстраиваются, когда они приходят за покупками, а привычные товары стали дороже. На неделе с 30 августа по 6 сентября ряд продуктов стали менее выгодными. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате на 2,11% увеличилась цена на питьевое цельное стерилизованное молоко. Литр в среднем стоит почти 70 рублей. На 2,63% подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания, на 2,37% - макароны, на 4,16% - огурцы.

Также на 1-2% увеличился ценник на колбасу, сливочное масло, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, картофель.

Но не все в Волгоградской области дорожает. Есть продукты, которые стали немного выгоднее. На 2,03% снизилась цена на маргарин, на 2,76% - морковь, на 4,04% - помидоры, на 1,06% - яблоки.