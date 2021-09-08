В Волгограде задержали банду московских грабителей

Молодых людей задержали, когда они собирались ограбить салон сотовой связи. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде полицейские задержали банду налетчиков, которые с оружием грабили магазины и микрофинансовые организации. Троих «гастролеров» из Московской области подозревают в серии разбойных нападений, которые произошли в городе. До этого преступники «поработали» и в других регионах. По статье «Разбой» им грозит до 10 лет тюрьмы.

- Первое преступлено было совершено 5 сентября в сетевом магазине в Дзержинском районе. Двое неизвестных, лица которых скрывали медицинские маски и капюшоны, вошли в торговый зал и, угрожая работникам предметами, похожими на пистолет, потребовали передать денежные средства из кассы. Похитив 26 тысяч рублей, преступники скрылись, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

У преступников изъяли маски, перчатки, пистолеты и деньги. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

6 сентября грабители орудовали в Тракторозаводском районе. Угрожая оружием, налетчики забрали деньги в трех микрофинансовых организациях. Полицейские быстро установили личности преступников. Ими оказались жители Московской области 18, 19 и 23 лет. Старший из них уже имеет судимость. Задержали парней 7 сентября на Тракторном, где они планировали ограбить салон сотовой связи. У них изъяли два пистолета, предположительно, сигнальных. Оружие сейчас проходит экспертизу.

По данным полиции, трое парней приехали в Волгоград 3 сентября, жили в съемной квартире. Грабили магазины и салоны они по одной схеме. Двое заходили в помещение, третий оставался снаружи.