В Волгоградской области из-за ремонта путей изменится расписание пригородных поездов

Фото: ПривЖД

В Волгоградской области в ближайшие дни запланированы ремонтно-путевые работы на перегоне Бердия – Солодча. Из-за этого в сентябре в регионе на семь дней изменится расписание пригородных поездов, следующих по маршруту Волгоград – Качалино – Петров Вал и обратно. Новый график движения поездов введут 9, 10, 11, 16, 17, 18 и 21 сентября 2021 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ПривЖД, 10, 11, 17, 18 и 21 сентября пригородный поезд №6812 Петров Вал – Качалино отправится из Петрова Вала на 54 минуты раньше - в 4:55, в Качалино состав прибудет на 37 минут раньше. Поезд №6814 Качалино – Волгоград-1 из Качалино отправится на 17 минут раньше - в 7:46 у будет на станции Волгоград-1 в 9:03.

А 11, 18 и 19 сентября 2021 года по измененному расписанию пойдут пригородные поезда №6806 Петров Вал – Качалино, который отправится в Качалино на 1 час 37 минут раньше, и №6808 Качалино – Волгоград-1 с отправлением в 16:10 (на 1 час 10 минут раньше). Кроме того, поезд №6809 Качалино – Петров Вал отправится на 29 минут позже - в 9:15.

Также в сентябре частично изменит расписание пригородный поезд №6813 Качалино – Петров Вал. В дни 9, 10, 16, 17 и 20 сентября 2021 года он будет ходить по обычному графику, но прибывать в Петров Вал на 6 минут позже.