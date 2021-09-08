Волгоградец отсудил у авиакомпании «Победа» деньги за несостоявшееся в путешествие в Стамбул

Суд первой инстанции не встал на сторону волгоградца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградец отсудил у авиакомпании «Победа» деньги, которые он потратил на несостоявшийся перелет в Турцию. Мужчина в феврале 2020 года приобрел за 114 370 рублей билеты на всю свою семью на рейсы «Волгоград-Москва», «Москва-Стамбул», «Стамбул-Волгоград». Он оплатил всю стоимость при бронировании, но путешествие не состоялось. Супруга волгоградца сломала ногу, по медицинским показаниям она не могла полететь. Семья отказалась от поездки и аннулировала билеты. Мужчина направил в авиакомпанию заявление на возврат стоимости билетов и приложил нотариально удостоверенную копию медицинской справки, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Однако деньги мужчине «Победа» не вернула, тогда он обратился в суд. Только суд первой инстанции отказал ему в удовлетворении требований, ссылаясь на то, что он не предоставил надлежащие доказательства вынужденности отказа от авиаперевозки. Истец обжаловал решение. Волгоградский областной суд встал на сторону жителя города.

- Из представленных медицинских документов следует, что заболевание супруги истца имело противопоказания к авиаперелетам, - отметили в пресс-службе судов региона.

Волгоградский областной суд взыскал с ООО «Авиакомпания «Победа» в пользу истца стоимость авиабилетов в размере 114 370 рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей. Решение вступило в законную силу.