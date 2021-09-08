В Волгограде в канализацию рядом с жилыми домами сливали опасные яды

Фото: Концессии водоснабжения.

Три года назад жители Краснооктябрьского района стали жаловаться на едкий, неприятный запах. Как оказалось, компания «Аква Дренаж» открыла станцию по приему опасных жидких отходов недалеко от поста ГИБДД (Шайбы). Люди были вынуждены дышать токсичным воздухом, задыхались. Пришлось подавать в суд. Сначала компании запретили сливать отхода, но апелляция изменила это решение. Из-за этого надзорные ведомства не могли повлиять на ситуацию. К делу подключились «Концессии водоснабжения».

Эксперты взяли пробы сточных вод. Содержание аммоний-ионов превышало допустимые нормы в три раза. Помимо этого, в стоках нашли хлорорганические вещества, которые вообще запрещено сбрасывать.

- Следует заметить, что превышение содержания в сточных водах, которые сбрасываются в канализацию и в конечном итоге попадают на очистные сооружения, аммоний-ионов приводит к нарушению экологического баланса, в частности к значительному возрастанию количества планктона, чрезмерному размножению водорослей, гибели рыбы из-за отравления токсинами, - рассказала руководитель Центра контроля качества воды ООО «Концессии водоснабжения» Олеся Зубкова.

Накануне, 7 сентября, «Концессии» закрыли доступ к водоотведению сливной станции, принадлежащей «Аква Дренаж».