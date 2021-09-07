В Волгограде начальница отделения почты присваивала себе чужую зарплату

В Волгограде начальницу отделения почты осудят за мошенничество. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальница одного из почтовых отделений в Волгограде с декабря 2020 года присваивала себе чужую зарплату. Она фиктивно устроила на работу свою знакомую, подделала документы и забирала оплату за её труд. Волгоградке вменяют сразу два преступления: мошенничество с использованием служебного положения и служебный подлог из корыстных побуждений. Максимальная санкция по одной из статей – до 6 лет лишения свободы.

Как сообщили в Следственном комитете Волгоградской области, в конце прошлого года начальница отделения почты фиктивно устроила на работу свою знакомую. Обвиняемая регулярно вносила в табель учета рабочего времени ложные сведения, по которым работнице переводили зарплату, но её банковская карта была в распоряжении начальницы почты.

Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры Дзержинского района уже передали в суд.