В Волгограде самолет с 185 пассажирами не смог сесть с первого раза

Все пассажиры благополучно прилетели в Волгоград. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В понедельник, 7 сентября небольшой инцидент в воздухе заставил поволноваться пассажиров, прилетающих «Победой» из Внуково в Волгоград. Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», экипаж воздушного судна Боинг-738 доложил о некорректной работе ILS (системы посадки по приборам). Тогда командир судна решил пойти на второй круг и посадить самолет c помощью спутниковой системы захода на посадку. Со второго раза самолет сел благополучно к радости 185 пассажиров.

Сообщается также, что буквально через три минуты в Гумраке произвел посадку рейс авиакомпании «Азимут» Краснодар – Волгоград. У экипажа замечаний к системе посадки не возникло, самолет сел благополучно на первом круге.