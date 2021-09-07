Под Волгоградом мужчина выпас овец на 1 миллион рублей

Крупные потери понес глава крестьянского фермерского хозяйства в Ленинском районе Волгоградской области. Он закупил семена лука, высадил его, установил систему полива и даже заключил договор на поставку свежих овощей. Но из-за безнадзорного выпаса овец весь урожай погиб. Теперь виновный владелец животных должен выплатить волгоградскому фермеру 1 миллион убытков.

Фермер в Ленинском районе Волгоградской области купил семена лука на сумму почти 220 тысяч рублей. Кроме этого, он подготовил почву на площади в 8 гектаров, установил систему орошения, высадил семена и прополол всходы. Но в конце мая 2021 года примерно 600 голов овец вышли за ограждение (по какой-то причине отказала система электронный пастух) и повредили почти половину посевов лука.

Как сообщили в Следкоме по Волгоградской области, глава крестьянского фермерского хозяйства понес ущерб в виде расходов на семена и его выращивание в размере 285 996 рублей и упущенной выгоды - 744 120 рублей из-за срыва договора на поставку свежих овощей. Суд удовлетворил иск главы крестьянского фермерского хозяйства, владелец овец должен выплатить пострадавшему эту сумму. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.