К концу рабочей недели в Волгограде потеплеет до +26 градусов

В Волгограде еще будет тепло, обещают синоптики. Фото: Есболат БИСЕНОВ

Практически с первых же чисел сентября волгоградцам пришлось срочно доставать теплые куртки и обувь. Холодная осень пришла резко, но тепло еще вернется, обещают синоптики. Как сообщает «КП-Волгоград» в региональном ЦГМС, до конца рабочей недели в регионе распогодится до +26 градусов.

В среду, 8 сентября, в Волгоградской области сохранится северо-западный ветер с порывами от 4 до 14 метров в секунду. Ночные температуры опустятся до -1, а дневные поднимутся до +23 градусов. В Волгограде ветер тоже будет холодным, да и средняя дневная температура пониже – до +21 градуса, ночью до +8.

В четверг, 9 сентября, в районах области и городе-герое воздух прогреется до +23-24 градусов. А вот в пятницу ждать потепления до +25-26 градусов. Хотя при этом ночью будет свежо – не выше нуля.