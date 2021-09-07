"Новые люди" расскажут, как сделать систему правопорядка прозрачной и справедливой

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Всех неравнодушных приглашаем 8 сентября на встречу с Русланом Калимуллиным (экс-следователем по особо важным делам Следственного комитета РФ). Только зная систему изнутри, можно ее победить.

В среду представители общественности Волгограда, гости и просто жители города смогут в неформальной обстановке пообщаться с представителем партии «Новые люди» Русланом Калимуллиным, председателем комитета по реформированию правоохранительной системы. Будут обсуждаться основные проблемы, связанные с несовершенством российского правосудия, а также наиболее значимые волгоградские прецеденты.

СПРАВКА

До 2018 года Р. Калимуллин служил в Прокуратуре и Следственном комитете РФ. В качестве работника должностного отдела по особо важным делам СК РФ участвовал в расследовании более десятка громких преступлений «людей в погонах». В том числе – в деле полковника полиции, миллиардера Дмитрия Захарченко. Позднее Р. Калимуллин перешел в поле правозащиты.

В ПОСЛУЖНОМ СПИСКЕ

(участие в расследованиях):

Дело Дмитрия Захарченко — полковника-миллиардера, причастного к громкому скандалу о хищении денежных средств.

Дело высокопоставленных полицейских, признанных виновными в вымогательстве у Игоря Десятникова $150 тыс. за возбуждение дела по его заявлению о хищении.

Дело столичных полицейских, избивших и обокравших инвалида в Солнцево.

Дело следователя и оперуполномоченного, вымогавшего деньги.

Дело адвоката Дмитрия Ефремова, которому вменяется взятка в $350 тыс.

Дело следователей и оперативников МВД, похитивших 44 квартиры.

КТО ВИНОВАТ?

Основной целью своей деятельности в качестве депутата Госдумы Руслан Калимуллин видит установление контроля публичности расследований, искоренении коррупции и злоупотреблений властью в правоохранительных органах.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Комитет партии «Новые люди» по реформированию правоохранительной системы предлагает следующие шаги:

- максимальную подотчетность правоохранительной системы гражданам, ее открытость и прозрачность. Для этого начальников УМВД, прокуроров и судей предлагается избирать на всеобщих выборах;

- необходимость отмены «палочной системы», отмену излишней бюрократической отчетности для участковых и оперуполномоченных;

- введение реально работающего антикоррупционного общественного контроля. Расширение возможности парламентских расследований.

Это может коснуться каждого.

Не оставайтесь в стороне, приходите.

Встреча с Р. Калимуллиным состоится 8 сентября 2021 г. в 14:30.

Адрес: ул. Царицынской обороны, 23, Волгоград, офис регионального отделения партии «Новые люди».