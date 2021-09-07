"Новые люди" расскажут, как сделать систему правопорядка прозрачной и справедливой

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».
Всех неравнодушных приглашаем 8 сентября на встречу с Русланом Калимуллиным (экс-следователем по особо важным делам Следственного комитета РФ). Только зная систему изнутри, можно ее победить.
В среду представители общественности Волгограда, гости и просто жители города смогут в неформальной обстановке пообщаться с представителем партии «Новые люди» Русланом Калимуллиным, председателем комитета по реформированию правоохранительной системы. Будут обсуждаться основные проблемы, связанные с несовершенством российского правосудия, а также наиболее значимые волгоградские прецеденты.
СПРАВКА
До 2018 года Р. Калимуллин служил в Прокуратуре и Следственном комитете РФ. В качестве работника должностного отдела по особо важным делам СК РФ участвовал в расследовании более десятка громких преступлений «людей в погонах». В том числе – в деле полковника полиции, миллиардера Дмитрия Захарченко. Позднее Р. Калимуллин перешел в поле правозащиты.
В ПОСЛУЖНОМ СПИСКЕ
(участие в расследованиях):
Дело Дмитрия Захарченко — полковника-миллиардера, причастного к громкому скандалу о хищении денежных средств.
Дело высокопоставленных полицейских, признанных виновными в вымогательстве у Игоря Десятникова $150 тыс. за возбуждение дела по его заявлению о хищении.
Дело столичных полицейских, избивших и обокравших инвалида в Солнцево.
Дело следователя и оперуполномоченного, вымогавшего деньги.
Дело адвоката Дмитрия Ефремова, которому вменяется взятка в $350 тыс.
Дело следователей и оперативников МВД, похитивших 44 квартиры.
КТО ВИНОВАТ?
Основной целью своей деятельности в качестве депутата Госдумы Руслан Калимуллин видит установление контроля публичности расследований, искоренении коррупции и злоупотреблений властью в правоохранительных органах.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Комитет партии «Новые люди» по реформированию правоохранительной системы предлагает следующие шаги:
- максимальную подотчетность правоохранительной системы гражданам, ее открытость и прозрачность. Для этого начальников УМВД, прокуроров и судей предлагается избирать на всеобщих выборах;
- необходимость отмены «палочной системы», отмену излишней бюрократической отчетности для участковых и оперуполномоченных;
- введение реально работающего антикоррупционного общественного контроля. Расширение возможности парламентских расследований.
Это может коснуться каждого.
Не оставайтесь в стороне, приходите.
Встреча с Р. Калимуллиным состоится 8 сентября 2021 г. в 14:30.
Адрес: ул. Царицынской обороны, 23, Волгоград, офис регионального отделения партии «Новые люди».