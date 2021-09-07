В двух районах Волгограда отключат газ 9 сентября

Колонки и плиты включать в этот день не рекомендуется. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 9 сентября 2021 года, без газа из-за планового ремонта на сетях газоснабжения и газораспределения останутся жители двух районов Волгограда – Советского и Крансоармейского. Затронут отключения голубого топлива 11 улиц областного центра. Обходиться без газа и не включать газовые колонки и плиты во избежание несчастных случаев волгоградцам придется в течение 7 - 10 часов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», 9 сентября 2021 с 8.30 до 19.00 отключат газ на трех улицах в Советском районе: Казахская, дома № 11-29, 19/1, 23/1; Чебышева, дома №36 (общежитие), 40-52; Шефская, дома №82-86, 82/1.

В этот же день 9 сентября с 10 до 17 часов приостановят поставку голубого топлива в Красноармейском районе. Затронут отключения целиком улицы Дальневосточную, Макарова, Новопортную, Причальную, Судостроительную, Тросовую, переулки Подгорный и Катерный.