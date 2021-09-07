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Туризм7 сентября 2021 14:53

В Москве презентовали турмаршруты из Волгограда на Эльтон и в Дубовку

Туристам предлагают посетить виноградный фестиваль и уникальное озеро
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото: Агентство развития туризма ВО

Фото: Агентство развития туризма ВО

Волгоградская область представила на международном форуме по туризму «Отдых» в Москве два новых турмаршрута. Гостям предлагают посетить виноградный фестиваль и продегустировать вино в Дубовке, а также отправиться на уникальное озеро Эльтон. Свои маршруты на форуме выставочном комплексе «Экспоцентр» представили также более сорока регионов России.

Как сообщили в региональном агентстве по развитию туризма, в этом году Дубовский гастрономический виноградный фестиваль «Лоза» пройдет в День города на главной площади Дубовки 25 сентября с 9 утра до 23.00. Свое мастерство покажут лучшие виноделы региона, гости смогут отправиться на экскурсию на винодельни. Также в программе праздничный концерт, световое шоу и танцевальный марафон. Еще одна новинка сезона - двухдневный тур на электропоезде на озеро Эльтон с посещением бальнео-грязевого курорта.