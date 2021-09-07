Волгоградская область просит расширить федеральную программу оздоровления Дона

Волгоградская область предлагает расширить федеральную программу оздоровления Донского бассейна. Фото: АВО

Около года назад, в августе 2020го, в Волгодонске прошла конференция, на которой Ростовская и Волгоградская области предложили начать совместную работу по оздоровлению Донского бассейна. Президент поддержал эту инициативу. И уже в 2021 году Правительство утвердило соответствующую федеральную программу на 105 миллиардов рублей. План по оздоровлению реки Дон рассчитан до 2030 г. Волгоградская область предложила начать дальнейшую работу по этому проекту и привлечь РАН, а также ученых из Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей.

Предложение привлечь ученых Российской академии наук для разработки плана по оздоровлению Донского бассейна озвучил губернатор Волгоградской области сегодня, 7 сентября, на конференции в Волгодонске. По мнению специалистов, основной проблемой Дона было и остается маловодье. Из-за уменьшения количества воды в основном русле реки, в Азовском море увеличивается засоленность ресурса, количество сине-зеленых водорослей, сокращается объемов водно-биологических ресурсов, уменьшается растительность вдоль рек, происходят эрозия почв и обрушения берегов. Поэтому на всех прилегающих к этим водным объектам территориях обостряются существующие экологические проблемы и появляются новые. Например, снижается уровень обеспеченности жителей качественной водой, сокращаются возможности для стабильного ведения сельского хозяйств, затрудняется стабильное судоходство.

Андрей Бочаров со ссылкой на ученых заявил, что восстановление защитных лесополос – один из серьезных элементов комплексной работы по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду. Эта мера обязательно даст положительный экологический эффект. Губернатор Волгоградской области выступил с инициативой обратиться с этой идеей в Правительство. Также глава региона предложил обсудить множество других идей по оздоровлению Донского бассейна на площадке Российской Академии наук, в том числе с привлечением ученых Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей.