Стала известна дата освящения собора Александра Невского в Волгограде

Собор освятят 19 сентября. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградская епархия объявила дату освящения построенного на площади Павших Борцов кафедрального собора святого благоверного великого князя Александра Невского. Праздничное богослужение состоится в воскресенье, 19 сентября 2021 года. Начнется оно в 8 часов утра. На богослужении непременно будет митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, а вот приедет ли в Волгоград на торжества патриарх Кирилл, пока неизвестно.

Так как людей на освящении построенного на пожертвования собора Александра Невского соберется немало, внутрь смогут попасть далеко не все. В Волгоградской области продолжают действовать ограничения по коронавирусу. Поэтому торжественное богослужение будет транслироваться на выносных экранах на площади.

- Для всех желающих будут совершаться таинства Исповеди и Причащения, - сообщили в Волгоградской епархии.

Храм получился просто огромным. Колокола уже давно заняли свои места в звоннице. Над внутренним убранством храма трудились лучшие мастера по византийской росписи, стены и пол также отделаны мрамором. Вскоре волгоградцы смогут увидеть все это своими глазами.