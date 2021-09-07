В Волгограде продолжат благоустройство бульвара на Титова

Вместо вырубленных деревьев на каштановой аллее высадят молодые. Фото: мэрия

В этом году в Краснооктябрьском районе Волгограда замостили плиткой бульварную зону на улице Титова. На каштановой аллее от улицы Таращанцев до малого проспекта Ленина обновили газон, поливочный водопровод, сделали освещение, впервые вдоль проезжей части появятся лавочки. В 2022 году благоустройство здесь продолжится. Власти ищут подрядчика на первую и вторую очереди второго этапа. По программе «Формирование современной городской среды» на это выделили 25,2 миллиона рублей. Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 10 сентября.

На втором этапе в следующем году на улице Титова приведут в порядок пешеходную зону от малого проспекта Ленина до Первой продольной. Сейчас площадь перед лестницей у памятника Ильичу и зеленая зона на спуске выглядят совершенно заброшенными. Согласно проекту вздыбленный тротуар заменят на плитку, смонтируют поливочник, под землей проложат кабель под освещение, а также установят новые скамейки и урны, обновят газон.

- В дополнение к существующим посадкам на обновляемой территории будут высажены около 80 деревьев и более 700 кустарников, среди них - клен, рябина, ива, липа, спирея, скумпия и другие, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Завершить все работы второго этапа должны до 1 октября 2022 года. Уже сейчас волгоградцы могут пройтись по новой плитке вдоль парка Гагарина (здесь решили заменить на брусчатку даже свежеуложенный асфальт), оценить изумрудную зелень газона на каштановой аллее. Чуть позже горожане смогут оценить новую систему освещения и работу обновленного поливочного водопровода, новые растения, а также отдохнуть на скамейках вдоль дороги. Работы первого этапа завершатся этой осенью.