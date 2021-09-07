Волгоградский комитет природных ресурсов не по назначению потратил 12,5 млн рублей нацпроекта

Комитет природных ресурсов Волгоградской области потратил больше 12,5 млн рублей не на цели нацпроекта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области направил 12,5 миллионов рублей не на цели нацпроекта. Это выяснила природоохранная прокуратура после проверки. Теперь облкомприроды должен вернуть деньги в федеральный бюджет. Средства им выделиляли по нацпроекту «Экология» для экореабилитации рек Волгоградской области.

Федеральный центр выделил Волгоградской области 12, 5 миллионов рублей по нацпроекту для расчистки, экореабилитации водных объектов и строительству либо реконструкции водопропускных сооружений. Природоохранная прокуратура выяснила, что, нарушив закон, должностные лица облкомприроды потратили деньги не по назначению. Прокурор обратился в суд.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда полностью удовлетворил требования прокурора. Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии обязан вернуть больше 12,5 миллионов рублей в бюджет Российской Федерации.

Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения и не удовлетворил жалобу ответчика.