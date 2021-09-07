Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2021 11:58

Волгоградский комитет природных ресурсов не по назначению потратил 12,5 млн рублей нацпроекта

Теперь ведомство вернет деньги государству по суду
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Комитет природных ресурсов Волгоградской области потратил больше 12,5 млн рублей не на цели нацпроекта.

Комитет природных ресурсов Волгоградской области потратил больше 12,5 млн рублей не на цели нацпроекта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области направил 12,5 миллионов рублей не на цели нацпроекта. Это выяснила природоохранная прокуратура после проверки. Теперь облкомприроды должен вернуть деньги в федеральный бюджет. Средства им выделиляли по нацпроекту «Экология» для экореабилитации рек Волгоградской области.

Федеральный центр выделил Волгоградской области 12, 5 миллионов рублей по нацпроекту для расчистки, экореабилитации водных объектов и строительству либо реконструкции водопропускных сооружений. Природоохранная прокуратура выяснила, что, нарушив закон, должностные лица облкомприроды потратили деньги не по назначению. Прокурор обратился в суд.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда полностью удовлетворил требования прокурора. Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии обязан вернуть больше 12,5 миллионов рублей в бюджет Российской Федерации.

Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения и не удовлетворил жалобу ответчика.