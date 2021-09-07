На юге Волгограда столкнулись четыре машины: две пенсионерки в больнице

Около восьми вечера 6 сентября в Советском районе Волгограда произошла массовая авария, в результате которой пострадали две женщины. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП устроил 62-летний водитель «Мерседес Бенц» - мужчина потерял управление над иномаркой, когда ехал по проспекту Университетскому. В итоге врезался в припаркованный «Рено Логан» под управлением 58-летнего водителя. От удара легковушку отбросило на «Датсун», который в свою очередь зацепил «Ладу Ларгус».

- В результате ДТП 69-летняя и 73-летняя пассажирки «Рено Логан» с травмами доставлены в больницу, - уточнили в полиции.