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Спорт7 сентября 2021 11:30

Руководителя школы «Ротора» на год условно отстранили от футбола

Комитет по этике оштрафовал генерального директора ГАУ ВО «СК «Ротор» Александра Лаптева на 30 тысяч рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Между футбольными школами давний конфликт.

Между футбольными школами давний конфликт.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Комитет по этике Российского футбольного союза вынес решение в отношении генерального директора ГАУ ВО «СК «Ротор» Александра Лаптева, который фактически руководит футбольной школой клуба. За оскорбление тренера команды-соперника его оштрафовали на 30 тысяч рублей и на год условно отстранили от любой связанной с футболом деятельности.

- В связи с допущенными после матча зонального этапа Первенства России (зона «СФФ «Центр») сезона 2020-2021 годов СК «Ротор» г. Волгоград - ФШ «им. Л. Слуцкого» г. Волгоград, состоявшегося 03 апреля 2021 года, - сообщили в РФС.

Поводом для разбирательства комитета по этике стал инцидент, случившийся в апреле этого года в Волгограде. После матча, в котором школа «Ротора» проиграла школе Леонида Слуцкого, руководитель оскорблял и пытался ударить тренера команды-соперника в присутствии юных футболистов и их родителей. Комитет признал эти действия Александра Лаптева нарушением статьи 15 Регламента РФС по этике «Умаление чести, достоинства и деловой репутации».