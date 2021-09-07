В Волгоградской области с началом учебного года число заболевших ОРВИ выросло на 18%

В регионе проходит массовая вакцинация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как и ожидалось, с началом учебного года в Волгоградской области резко выросло число подхвативших вирусы детей в возрасте от 7 до 14 лет. Как сообщил «КП-Волгоград» Роспотребнадзор, по сравнению с последней неделей августа инфицированных стало больше на 18%. Среди пациентов, жалующихся на ОРВИ, циркулируют Covid-19 и риновирус. Специалисты отмечают, что именно сейчас важно, чтобы у большинства людей был иммунитет. Волгоградцам предлагают вакцинироваться не только от коронавируса, но и от гриппа.

- На предстоящий эпидесезон обновлен штаммовый состав противогриппозных вакцин – изменены два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали, - отметили в ведомстве. Из-за новых вирусов в препаратах содержатся варианты штаммов A (Victoria, Cambodia), В (Washington), В (Phuket).

Если житель региона хочет привиться и от гриппа, и от ковида, то стоит учесть, что интервал между этими прививками – месяц.