На севере Волгограда 7 и 8 сентября отключат газ

Без газа волгоградцы останутся на несколько часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тракторозаводском районе Волгограда на этой неделе 7 и 8 сентября 2021 года запланированы ремонтные работы на газопроводах. Из-за этого временно отключат газ на восьми улицах и в СНТ. На это время жителей просят не включать газовые котлы и плиты, чтобы избежать несчастных случаев.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», во вторник, 7 сентября 2021 газ отключат с 9 до 15 часов на трех улицах по адресам: улица Брусничная, дома №37(35), 41-53, 57-61, 65-75, 67Б; переулок Короткий, дома №1,2,6,8 и10; улица Тополиная, дома №21, 23, 27-39, 43 и 45. А 8 сентября не будет газа с 0.00 до 20.00 в СНТ «Мичуринец-7» кв. №1, 4,6,8,11,14,17 и18, а также на улицах: Бардина, в домах №1-5, 7-12, 14,15,17, 17А,19 и 28; Героев Шипки, в домах №1,1А,3,6А,7, 9,17, 21-31; Героев Тулы, в домах №11-17; Колумба, в домах № 2-8, 5А,5Б, 10-16; Островская, в домах №30 и 32.

Также в четырех районах Волгограда 7 сентября отключат свет (адреса).