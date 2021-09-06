50 тонн покрышек с улиц Волгограда отправили на переработку

За два месяца на свалках собрали 50 тонн старых шин. Фото: АВО

С июля 2021 года Волгоград стал пилотной территорией экопроекта по снижению нагрузки на окружающую среду путем утилизации старых автомобильных покрышек. За это время на переработку в Волжский отправили около 50 тонн шин, которые собрали на несанкционированных свалках. Мощности регенератно-шиноремонтного завода позволяют использовать около 40 тысяч тонн вторсырья ежегодно.

По информации администрации региона, сбор и перевозку шин в будущем планируют организовать во всех крупных населенных пунктах области. Уже в этом году в программу нацпроекта «Экология» готовы включиться Волжский, а также Городищенский, Быковский, Камышинский, Николаевский и Урюпинский районы. Там ждут переработки как минимум 70 тонн автопокрышек. Все это сократит объемы мусора, который копится на полигонах. А к 2030 году в стране должны извлекать и отправлять на переработку все полезные фракции бытовых и промышленных отходов.